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Всплеск фишинговых рассылок с обещаниями соцвыплат наблюдается в Telegram

Всплеск фишинговых рассылок с обещаниями социальных выплат наблюдается в Telegram, сообщили ПАИ в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По информации правоохранительных органов, рассылаемые злоумышленниками сообщения содержат ссылки, при переходе по которым человек попадает на фишинговые ресурсы, где рекламируются нелегальные казино, различные мошеннические проекты в сфере инвестиций и другие фишинговые ресурсы.

В МВД рекомендовали жителям России разъяснить пожилым родственникам, что информацию, касающуюся социальных выплат, можно искать только на официальных сайтах органов государственной власти.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники пытаются продавать пожилым людям лекарства по «льготам». Также в ведомстве рассказали о новой схеме мошенничества с «бесплатными омолаживающими процедурами», подробнее об этом читайте по ссылке.

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