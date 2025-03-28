Всплеск фишинговых рассылок с обещаниями соцвыплат наблюдается в Telegram
Всплеск фишинговых рассылок с обещаниями социальных выплат наблюдается в Telegram, сообщили ПАИ в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По информации правоохранительных органов, рассылаемые злоумышленниками сообщения содержат ссылки, при переходе по которым человек попадает на фишинговые ресурсы, где рекламируются нелегальные казино, различные мошеннические проекты в сфере инвестиций и другие фишинговые ресурсы.
В МВД рекомендовали жителям России разъяснить пожилым родственникам, что информацию, касающуюся социальных выплат, можно искать только на официальных сайтах органов государственной власти.
Ранее в МВД сообщали, что мошенники пытаются продавать пожилым людям лекарства по «льготам». Также в ведомстве рассказали о новой схеме мошенничества с «бесплатными омолаживающими процедурами», подробнее об этом читайте по ссылке.
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