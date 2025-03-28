Комикс об уроженке вымершей гдовской деревни представила петербургская художница в Пскове

22:28, 28 марта 2025, ПАИ

В рамках Недели детской и юношеской книги художник и автор комиксов из Санкт-Петербурга Ольга Лаврентьева встретилась с читателями Псковской детской экологической библиотеки «Радуга» и представила им свой комикс «Сурвило». Она рассказала псковичам, как создала комикс-эпос об истории своей семьи, и провела мастер-класс для начинающих создателей комиксов, сообщили ПАИ в Централизованной библиотечной системе Пскова.

«Сурвило» – это рисованная история жизни бабушки Ольги Лаврентьевой, Валентины Викентьевны Сурвило, которая пережила репрессии, ссылку в Башкирию, блокаду Ленинграда и многие другие драматические события из истории нашей страны в прошлом веке.

Для этой книги Лаврентьева много работала не только с семейными фотоальбомами, но и в архивах, интервьюировала и свою бабушку, и её ровесников, а потом искала референсы для своих рисунков и вручную на бумаге создавала по ним комикс. По словам автора, ей было важно сохранить историческую правду и передать читателям атмосферу тех лет, поэтому комикс сделан в ретростиле.

Всего на создание книги «Сурвило» Ольга Лаврентьева потратила шесть с половиной лет.

Она подчеркнула, что эта книга связана с Псковской областью, ведь семья автора родом из деревни в Гдовском районе. В комиксе есть момент, когда герои едут в эту заброшенную ныне деревню.

Читатели библиотеки «Радуга» с интересом выслушали историю создания этого удивительного комикса и задали автору много вопросов. Их интересовало, как Ольга Лаврентьева получила профессию создателя комиксов, они спрашивали, не хочет ли она снять фильм по мотивам комикса «Сурвило» и кто её любимые авторы комиксов.

Во второй половине дня Ольга Лаврентьева провела мастер-класс для читателей библиотеки – центра детского чтения на улице Розы Люксембург. Для вдохновения она дала им посмотреть книжки со своими комиксами и объяснила, что комикс напрасно считают лёгким литературным жанром, ведь он требует не только от создателя, но и от читателя много фантазии и умения мыслить.

Ольга Лаврентьева также объяснила начинающим псковским создателям комиксов, как делать раскадровку, почему важно привыкать к вертикальному формату, если вы рассчитываете издавать свои комиксы, и как рождаются идеи комиксов.

После этого она дала им две картинки (кот и море) и предложила придумать по ним комикс.

Эта задача оказалась всем псковским юным художникам по плечу: их коты отважно ныряли в море за рыбой, рассекали волны и даже если не смогли поймать добычу, всё равно благополучно преодолели все трудности и не упали духом. По итогам этого мастер-класса получилась целая выставка комиксов, а всем, кто их рисовал, Ольга Лаврентьева подарила свои авторские рисованные значки.

Напомним, что с 23 по 31 марта в Пскове проходит традиционная Неделя детской и юношеской книги. В дни каникул библиотеки города приглашают школьников на презентации новых книг, встречи с писателями, книжные выставки и концерты, а также на мастер-классы, литературные квесты и другие интерактивные мероприятия.

С полной программой Недели детской и юношеской книги – 2025 в Пскове можно ознакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.

Мероприятия проходят при поддержке управления культуры администрации Пскова.

Ранее сообщалось, что автор «Псковской азбуки» и главный герой этой книги встретились с читателями.