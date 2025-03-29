Переименование улиц, биржа труда и угон в Европу: как жили псковичи в годы немецкой оккупации рассказал Михаил Ведерников

16:17, 29 марта 2025, ПАИ

Как жили псковичи в годы немецкой оккупации рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из рубрики «Родина Знамени Победы» в своём Telegram-канале.

Опочка, Остров, Псков пережили самую длительную оккупацию не только на Псковщине, но и во всей стране, отметил глава региона.

«Власть фашистов сразу разделила людей на два сорта. Например, для немцев работала Гельдтова баня, для русских – баня на Плехановском посаде. Музей в Поганкиных палатах, как и театр, были открыты только для оккупантов. На улице Ленина, которые немцы переименовали в плаунер Штрассе, была биржа труда, которая занималась распределением людей по предприятиям и на хозработы. Она также была рынком рабочей силы. Фашисты высоких чинов могли себе здесь подобрать прислугу или отправить людей своим родным в Германию», – рассказал он.

По официальным данным, с территории современной Псковской области на работы в Европу было угнано почти 200 тысяч человек.

«На особом учёте были евреи и цыгане. Они выполняли самую грязную работу или уничтожались. И мужчины, и женщины – все от 14 до 65 лет отбывали трудовую повинность. Они должны были прийти на биржу и идти работать туда, куда их распределят. Кто был против, считался дезертиром с трудового германского фронта и заключался под стражу. С 1942 года за такое нарушение полагался расстрел», – отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, покинуть город без специального разрешения было невозможно. «Те, кто был задержан не в пределах своего места жительства, подвергались аресту и расстрелу. Были созданы военные, тыловые, разведывательные, контрразведывательные и карательные органы – целая система для подавления любого сопротивления», – поделился губернатор.