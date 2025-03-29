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Общество

Специалисты показали, как проходит реставрация Троицкого собора в Пскове

Реставрация Троицкого собора в Псковском кремле проходит не только в рабочие, но и в выходные дни, сообщается в Telegram-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

  • Реставрация Троицкого собора Псковского Кремля
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»
  • Реставрация Троицкого собора Псковского Кремля
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»
  • Реставрация Троицкого собора Псковского Кремля
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»
  • Реставрация Троицкого собора Псковского Кремля
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»
  • Реставрация Троицкого собора Псковского Кремля
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»

Специалисты определяют фронт работ по проекту и выясняют состояние конструкций купола собора. Такие масштабные научные исследования и реставрацию с укреплением стен и сводов культурного сооружения проводят в первый раз.

Для оценки масштаба внешних разрушений используется метод фотофиксации. Хотя наиболее важные моменты так обнаружить не получится, но специалистам всё же удаётся найти трещины в фундаментах и сводах.

В настоящее время выполнена большая часть работ по укреплению основания собора внутри придела Серафима Саровского.

Ранее сообщалось, что специалисты выяснили, что Троицкий собор в Пскове буквально парит в воздухе. О других неожиданностях, которые преподносит реставрация псковских памятников, можно узнать из эфира программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

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