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Общество

Неожиданности, которые преподносит реставрация псковских памятников, обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 25 марта.

Главное:

- Реставрационные работы одновременно ведутся на 14 архитектурных памятниках Псковской области. Семь-восемь из них будут завершены в этом году.

- В «листе ожидания» – церковь Одигитрии на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове, церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы, несколько объектов по области – в Печорах, Изборске, Малах.

- Троицкий собор в Пскове буквально парит в воздухе, выяснили специалисты. По результатам взятых проб оказалось, что под фундаментом собора – пустоты, рыхлая земля вроде торфа.

- Специалисты готовы к тому, что каменный фасад храма может быть слишком хрупким.

- Полностью реставрация собора завершится в 2027 году.

- Настоящие звёзды реставрации – каменщики, столяры, кровельщики, которые работают и в зной, и в холод.

- Будущие кадры с сентября проходят обучение в сфере реставрации на базе Псковского политехнического колледжа.

- Проверка статуса мигрантов, которые помогают на объектах во время реставрационных работ, лежит на подрядчике. Задача АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» – следить за наличием у компании лицензии и за допуском её сотрудников к определённым видам работ.

- Памятник патриарху Тихону планируют установить на Советской, 21 в Пскове – перед зданием бывшей духовной семинарии, где преподавал будущий патриарх.

- Церковь Николы со Усохи в Пскове выросла за счёт понижения грунта ​до исторической отметки и обрела утраченные ранее южный и северный приделы.

- Работы по переносу Анастасиевской часовни готов оплатить меценат. Возможно, уже в этом году часовня получит «новую прописку».

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