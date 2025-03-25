Неожиданности, которые преподносит реставрация псковских памятников, обсудили на «Серебряном дожде». Главное

17:46, 25 марта 2025, ПАИ

Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 25 марта.

Главное:

- Реставрационные работы одновременно ведутся на 14 архитектурных памятниках Псковской области. Семь-восемь из них будут завершены в этом году.

- В «листе ожидания» – церковь Одигитрии на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове, церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы, несколько объектов по области – в Печорах, Изборске, Малах.

- Троицкий собор в Пскове буквально парит в воздухе, выяснили специалисты. По результатам взятых проб оказалось, что под фундаментом собора – пустоты, рыхлая земля вроде торфа.

- Специалисты готовы к тому, что каменный фасад храма может быть слишком хрупким.

- Полностью реставрация собора завершится в 2027 году.

- Настоящие звёзды реставрации – каменщики, столяры, кровельщики, которые работают и в зной, и в холод.

- Будущие кадры с сентября проходят обучение в сфере реставрации на базе Псковского политехнического колледжа.

- Проверка статуса мигрантов, которые помогают на объектах во время реставрационных работ, лежит на подрядчике. Задача АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» – следить за наличием у компании лицензии и за допуском её сотрудников к определённым видам работ.

- Памятник патриарху Тихону планируют установить на Советской, 21 в Пскове – перед зданием бывшей духовной семинарии, где преподавал будущий патриарх.

- Церковь Николы со Усохи в Пскове выросла за счёт понижения грунта ​до исторической отметки и обрела утраченные ранее южный и северный приделы.

- Работы по переносу Анастасиевской часовни готов оплатить меценат. Возможно, уже в этом году часовня получит «новую прописку».