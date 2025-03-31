Представитель прокуратуры – о падении великолукской школьницы в шахту: Мы дадим оценку действиям виновных лиц

16:01, 31 марта 2025, ПАИ

Оценку действиям или бездействию виновных лиц дадут по факту падения 14-летней великолукской школьницы в шахту заброшенного здания. Об этом сообщила старший помощник прокурора Псковской области по связям со СМИ и взаимодействию с общественностью, советник юстиции Рахиба Сулейманова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Также оценим по составу преступления статьи 293 Уголовного кодекса РФ – это халатность должностных лиц и проверим соблюдение требований федерального законодательства о несовершеннолетних. Вместе с этим дадим оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», – подчеркнула представитель прокуратуры. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре Псковской области.

Ранее сообщалось, что прокурорская проверка назначена по факту падения великолукской школьницы в шахту заброшенного здания. Её поручил провести прокурор региона Андрей Мошков.

Напомним, что в воскресенье, 30 марта, двое подростков гуляли по заброшенному зданию, где произошёл несчастный случай. Одна из девочек не увидела отверстия в полу и упала с четвёртого на первый этаж. При этом она получила тяжёлые травмы. Девочка была госпитализирована в детское хирургическое отделение Великолукской межрайонной больницы.