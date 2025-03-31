Весенний призыв в армию начнётся в России 1 апреля

16:29, 31 марта 2025, ПАИ

Весенний призыв в ряды Вооружённых сил начнётся в России 1 апреля. Он продлится до 15 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сообщается, что на срочную службу планируется призвать 160 тысяч человек. Осенью в армию отправились 133 тысячи новобранцев. Весной - летом 2024 года призвано 150 тысяч человек.