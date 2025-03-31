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Общество

Число представленных в каталоге производителей Псковской области предприятий увеличилось почти вдвое

В свет вышла новая редакция каталога производителей Псковской области. Подробностями создания издания поделилась генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 марта.

Екатерина Ершова. Фото: ПАИ

В этом году издание каталога «оживили», добавив несколько разделов. «Мы начали направлять запросы местным производителям, чтобы они поделились информацией о своих уникальных сотрудниках – так появился раздел «кадры». Ещё мы сделали раздел «технологии», в котором рассказали об актуальных направлениях работы предприятия. Также дополнили каталог информационно-содержательной частью по мерам поддержки – в нём описана работа Фонда инвестиционного развития Псковской области, центра «Мой бизнес», правительства Псковской области, комитета по экономическому развитию», – перечислила глава регионального Фонда инвестразвития.

«Каталог формируется по отраслевому направлению, ограничений по производителям нет. Всё чисто, прозрачно, поэтому в одном разделе с производственниками-гигантами могут быть и представители малого бизнеса», – отметила гостья студии. В 2023 году в каталог вошли 96 производителей, а в этом – уже 146, однако и это «не максимум». «На сегодняшний день у нас в области более двухсот производителей, надеемся, что за 2025 год достучимся до всех, чтобы они тоже вступили с нами в горячую коммуникацию с точки зрения маркетинга», – подчеркнула собеседница ПАИ.

«Издание мы распространим на площадке Петербургского международного экономического форума, в рамках дней Псковской области в Республике Беларусь, а также на выставке промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика», – заключила Екатерина Ершова.

Напомним, что выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

Отметим, что в первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основной темой мероприятия названа реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.

Участники «Федеральной практики» рассмотрят актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

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