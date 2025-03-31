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Общество

Банк России рассказал о новой мошеннической схеме

Банк России зафиксировал новую мошенническую схему, в которой злоумышленники выдают себя за сотрудников ЦБ РФ и предлагают жертвам закрыть якобы существующий «международный счёт» с крупной суммой денег, сообщается на сайте регулятора.

Мошенники рассылают электронные письма с логотипом ЦБ, указывая в них персональные данные получателя. В сообщении говорится, что у человека есть учётная запись в европейской финансовой организации и её необходимо закрыть. В письмах содержится ссылка на сайт, где гражданина просят ввести свои данные, либо предлагают установку вредоносного программного обеспечения для удалённого доступа к банковским приложениям.

Мошенники могут угрожать штрафами, арестом имущества или взысканием денег. Затем они используют полученные данные граждан для хищения средств или оформления кредитов, предупреждает Банк России.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники пытаются продавать пожилым людям лекарства по «льготам». Также в ведомстве рассказали о новой схеме мошенничества с «бесплатными омолаживающими процедурами», подробнее об этом читайте по ссылке.

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