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Общество

О новой схеме мошенничества в чатах предупредило МВД

Мошенники активно используют чаты, в которых жертвы делятся своими историями о взаимодействии со злоумышленниками. Гражданам предлагают вернуть деньги, чтобы снова их обмануть, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Злоумышленники используют две схемы мошенничества: первая – это предложения юридических организаций, обещающих вернуть украденные средства, вторая – обещания помочь «по знакомству» за небольшой процент.

«В любой из этих схем деньги никто не вернёт, а общение с такими «доброжелателями» приведёт к ещё большим потерям», – подчеркнули в МВД.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники пытаются продавать пожилым людям лекарства по «льготам». Также в ведомстве рассказали о новой схеме мошенничества с «бесплатными омолаживающими процедурами», подробнее об этом читайте по ссылке.

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