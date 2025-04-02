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Глава Пскова поздравил горожан с Днём единения народов России и Белоруссии

Глава Пскова Борис Елкин поздравил горожан с Днём единения народов России и Белоруссии, который отмечается сегодня, 2 апреля.

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

«Сегодня значимый день – День единения народов Белоруссии и России, символизирующий нашу богатую совместную историю, глубокие духовные ценности и крепкую дружбу, проверенную временем и множеством испытаний. Каждый год мы с радостью принимаем гостей из Белоруссии, которые привозят с собой атмосферу праздника, тепла и гостеприимства, наполняя наши дни яркими событиями и впечатлениями. Псковская земля всегда была местом, где встречаются культуры и традиции, где зарождалась и укреплялась взаимосвязь между нашими народами. Пусть наше партнёрство продолжает укрепляться, а отношения между нашими странами остаются такими же тёплыми и искренними!» – отметил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Отметим, что в честь Дня единения народов России и Белоруссии в Псковской области на этой неделе планируют провести около 50 мероприятий: концертные и интерактивные программы, викторины, кинопоказы, беседы, книжные выставки, информационные часы.

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