Уголовное дело порховича по факту убийства сожительницы с особой жестокостью рассмотрит областной суд

20:44, 02 апреля 2025, ПАИ

Уроженцу Порховского района предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью (пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ: убийство, совершённое с особой жестокостью). Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Установлено, что в новогоднюю ночь 49-летний мужчина вместе с сожительницей распивали алкоголь в квартире. Между ними произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый взял из кухни пластиковую канистру с бензином и несколько раз облил им свою сожительницу, после чего поджёг. Из-за многочисленных ожогов женщина скончалась.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от года до двух лет или пожизненное заключение. Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что житель села Славковичи Порховского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его увечье, из хулиганских побуждений с применением садистских методов в присутствии малолетнего).