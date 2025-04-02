Уголовное дело порховича по факту убийства сожительницы с особой жестокостью рассмотрит областной суд
Уроженцу Порховского района предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью (пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ: убийство, совершённое с особой жестокостью). Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Установлено, что в новогоднюю ночь 49-летний мужчина вместе с сожительницей распивали алкоголь в квартире. Между ними произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый взял из кухни пластиковую канистру с бензином и несколько раз облил им свою сожительницу, после чего поджёг. Из-за многочисленных ожогов женщина скончалась.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от года до двух лет или пожизненное заключение. Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что житель села Славковичи Порховского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его увечье, из хулиганских побуждений с применением садистских методов в присутствии малолетнего).
Опасная «Росинка»: 81-летней невельчанке за незаконный сбыт самогона на полгода ограничили свободу
Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с падением подростка в шахту заброшенного здания в Великих Луках