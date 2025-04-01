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Общество

Порхович осуждён за жестокое обращение с животным

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным рассмотрел Порховский районный суд. Житель села Славковичи Порховского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его увечье, из хулиганских побуждений с применением садистских методов в присутствии малолетнего). Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Установлено, что летом 2024 года мужчина 1960 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, в присутствии малолетних подозвал к себе собаку и несколько раз ударил её о землю, причинив ей увечья. У собаки диагностировали черепно-мозговую травму, политравмы и контузию лёгких.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По решению суда мужчина был признан виновным и приговорён к исправительным работам сроком на один год. В течение этого времени из его заработной платы будут удерживать 5 % в пользу государства.

Ранее сообщалось, что до двух лет тюрьмы грозит псковичу за кражу чёрного кота.

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