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Общество

Об опасности фейковых отзывов предупредило МВД

Мошенники используют ботов для генерации комментариев на фейковых сайтах, создавая иллюзию надёжности, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Необходимо обращать внимание не только на содержание отзывов, но и на их периодичность. «Часто в таких ситуациях все отзывы опубликованы в короткий промежуток времени. Например, 10–20 положительных комментариев за один-два дня – а потом тишина», – пояснила Ирина Волк.

Кроме того, правоохранители советуют анализировать стиль комментариев. Если все отзывы содержат одинаковые фразы и не имеют конкретных деталей, это повод насторожиться.

Ещё один способ выявить фейковые отзывы – проверить авторов. Стоит обратить внимание на наличие фото, имени и активности на других сайтах. Подозрительными могут быть однотипные никнеймы и одинаковое количество отзывов у всех авторов, если они публикуются только на одном ресурсе. Ведомство призвало россиян быть бдительными.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники пытаются продавать пожилым людям лекарства по «льготам». Также в ведомстве рассказали о новой схеме мошенничества с «бесплатными омолаживающими процедурами», подробнее об этом читайте по ссылке.

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