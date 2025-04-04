Специалисты «Россетей» рассказали, как помогали гдовскому аисту Гусару с новосельем

09:38, 04 апреля 2025, ПАИ

Как помогали гдовскому аисту Гусару с новосельем, рассказали специалисты компании «Россети Северо-Запад» в своем Telegram-канале.

«Для гнезда Гусар упорно выбирает опоры ЛЭП. А это очень опасно. Если птица заденет провода, ее убьёт, а жители нескольких деревень останутся без света», – отметили в компании.

Энергетики установили отдельную опору и гнездо на безопасном расстоянии от наших линий, рассказал мастер Псковского филиала Анатолий Леонтьев.

Кроме того, волонтёры из «Дома белого аиста» нашли специальное устройство, а специалисты установили его на «фальшивой» опоре. Теперь гнездо на безопасном расстоянии от проводов, подчеркнули в «Россетях».

Напомним, прежнее гнездо Гусара в ноябре прошлого года энергетики демонтировали из-за обрыва провода на опоре, а на его месте поставили антиприсадные штыри. С момента возвращения из тёплых краёв аист Гусар ночевал на столбах недалеко от места, где раньше было его гнездо. 2 апреля аист Гусар с супругой получили новую «квартиру».