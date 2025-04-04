Почти 20 тысяч тонн молока произвели в Псковской области в феврале

16:08, 04 апреля 2025, ПАИ

18,3 тысячи тонн молока произвели в Псковской области в феврале этого года – это на 2,2 % больше, чем в феврале 2024 года. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе Псковстата.

Также за указанный период произвели 35,7 тысячи тонн птицы и скота на убой (рост на 8,4 %) и 6,2 миллиона штук яиц (снижение на 1,7 %)

На конец февраля 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчётам, составляло 58 тысяч голов, из которых коров – 29,7 тысячи; свиней – 1 млн 639 тысяч, овец и коз – 20,8 тысячи и птицы – 1 млн 664,8 тысячи голов.

По сравнению с сопоставимой датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,6 %, коров – на 2,3 %, овец и коз – на 7,4 %, птицы – на 4,3 % и свиней – на 3,1 %.

Ранее псковичам рассказали, что самым подорожавшим продуктом с 24 по 31 марта в Псковской области стала морковь (рост на 3,3 %), а самым подешевевшим – варёная колбаса (снижение на 7,34 %).