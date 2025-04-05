Рассмотренные на выездной стажировке Минпромторга в Пскове инициативы станут основой для формирования промышленной политики СЗФО на ближайшие три года – Михаил Лабудин

15:39, 05 апреля 2025, ПАИ

Выездная стажировка Минпромторга «Федеральная практика», которая прошла в Пскове, получила высокую оценку участников, как инструмент по развитию промышленной политики на Северо-Западе России.

«Рассмотренные инициативы станут основой для формирования промышленной политики Северо-Западного федерального округа на ближайшие три года. По итогам защиты были сформированы рекомендации по доработке и поддержке представленных проектов», – отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

Участниками «Федеральной практики» в Пскове стали 400 представителей органов власти, промышленных предприятий из всех регионов СЗФО. В выездной стажировке приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, участники «Федеральной практики» рассматривали актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».