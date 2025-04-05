Выездная стажировка в Пскове даст стимул промышленным предприятиям развиваться с помощью мер поддержки Минпромторга – эксперт

16:50, 05 апреля 2025, ПАИ

Выездная стажировка по программе «Федеральная практика», которая прошла в Пскове, даст стимул промышленным предприятиям развиваться с помощью мер поддержки Минпромторга. Об этом ПАИ заявил заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрий Королёв.

В Пскове выездная стажировка Минпромторга «Федеральная практика» проходит уже второй раз. При этом всего в СЗФО стажировка проходила трижды, обратил внимание спикер.

«Приехали представители всех 11 регионов СЗФО. С последних стажировок мы видим большую динамику: сегодня в СЗФО промышленных индустриальных парков больше 30, более 15 промышленных кластеров, более 600 заявок в Фонд развития промышленности. С каждым годом всё больше и больше. Надеемся, что эта стажировка даст стимул промышленным предприятиям вновь обращаться за мерами поддержки, развиваться», – отметил Дмитрий Королёв.

Участниками «Федеральной практики» в Пскове стали 400 представителей органов власти, промышленных предприятий из всех регионов СЗФО. В выездной стажировке приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, участники «Федеральной практики» рассматривали актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».