Почти семь миллионов яиц реализовали в Псковской области
6,9 миллиона штук яиц реализовали с января по февраль 2025 года по всем каналам в Псковской области – это на 11,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.
Также за указанный период реализовали 72,6 тысячи тонн скота и птицы (рост на 17,3 %), 34,2 тысячи тонн молока (рост на 12 %) и 13,9 тысячи тонн зерна.
Ранее псковичам рассказали, что самым подорожавшим продуктом с 24 по 31 марта в Псковской области стала морковь (рост на 3,3 %), а самым подешевевшим – варёная колбаса (снижение на 7,34 %).
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