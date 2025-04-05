Почти семь миллионов яиц реализовали в Псковской области

23:14, 05 апреля 2025, ПАИ

6,9 миллиона штук яиц реализовали с января по февраль 2025 года по всем каналам в Псковской области – это на 11,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Также за указанный период реализовали 72,6 тысячи тонн скота и птицы (рост на 17,3 %), 34,2 тысячи тонн молока (рост на 12 %) и 13,9 тысячи тонн зерна.

Ранее псковичам рассказали, что самым подорожавшим продуктом с 24 по 31 марта в Псковской области стала морковь (рост на 3,3 %), а самым подешевевшим – варёная колбаса (снижение на 7,34 %).