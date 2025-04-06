Юрий Плясунов: В Псковской области сделан большой рывок в развитии электронной промышленности

12:03, 06 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области сделан большой рывок в развитии электронной промышленности. Об этом ПАИ заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Юрий Плясунов в ходе выездной стажировки «Федеральная практика», после того как осмотрел выставку промышленности Псковской области.

«Очень интересно, с удовольствием ознакомился с экспозицией. Сейчас очень хорошее время для всей отечественной промышленности. Шанс двигаться вперёд. Уже многие предприятия его реализуют. И в вашей области с точки зрения электроники сделан очень большой рывок. Поэтому смотрел у коллег, что именно уже удалось локализовать из представленной на выставке технике. Обсудили с ними, что ещё можно подтянуть, улучшить», – рассказал он.

Юрий Плясунов считает, что у промышленности Псковской области есть высокий потенциал, а сам он уже 17 лет носит костюмы псковской швейной фабрики «Славянка».

Напомним, что участниками «Федеральной практики» в Пскове стали 400 представителей органов власти, промышленных предприятий из всех регионов СЗФО. В выездной стажировке приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов и губернатор Михаил Ведерников.

Участники «Федеральной практики» рассматривали актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».