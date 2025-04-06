Сергей Морозов: «Федеральная практика» в Пскове – возможность прямого общения с представителями промышленности

13:23, 06 апреля 2025, ПАИ

Выездная стажировка «Федеральная практика» Минпромторга, организованная в Пскове, является уникальной площадкой для обсуждения реальной ситуации в промышленности, сфере подготовки кадров. Об этом ПАИ заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и МСУ Сергей Морозов.

«Одновременно площадка даёт возможность нам, представителям законодательного органа, представителям ведущей политической партии, тщательно выверять те юридические решения, которые мы принимаем совместно с правительством, совместно с Минпромторгом в Госдуме», – заметил Сергей Морозов.

Он подчеркнул, что для них является удовольствием возможность встречаться с представителями промышленности и бизнеса, чтобы четко понимать, как выстроить обратную связь, о которой неоднократно говорил президент. Он отметил, что в первую очередь это касается работы с национальными проектами.

«Я впервые приехал в Псков, спасибо за красоту города, за ухоженность, за особое гостеприимство», – отметил депутат Госдумы.

Напомним, что участниками «Федеральной практики» в Пскове стали 400 представителей органов власти, промышленных предприятий из всех регионов СЗФО. В выездной стажировке приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов и губернатор Михаил Ведерников.

Участники «Федеральной практики» рассматривали актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».