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Общество

С 30 апреля по 2 мая полностью закроется пункт пропуска на границе Эстонии и России

Пункт пропуска «Нарва» (на российской стороне – «Ивангород») в Эстонии на границе с Ленинградской областью будет закрыт с 30 апреля по 2 мая, напомнила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

С 1 февраля 2024 года границу в МАПП «Ивангород» можно перейти только пешком, автомобильная часть закрыта на реконструкцию. Также по решению эстонской стороны пункт пропуска «Нарва» работает с 7:00 до 23:00.

На российско-эстонском участке госграницы для пересечения доступны многосторонние автомобильные пункты пропуска «Куничина Гора» и «Шумилкино» в Псковской области. Пока об изменениях в работе этих пунктов не сообщалось.

Напомним, что пересечь границу Псковской области и Латвии теперь можно только на автомобиле. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал это решение со стороны соседей из Латвии «очередным выстрелом в ногу».

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