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Третий класс пожарной опасности наблюдается в Псковской области

Третий класс пожарной опасности наблюдается в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Третий класс пожарной опасности наблюдается в Псковской области. Фото здесь и далее: комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области

Из-за напряжённой обстановки с ландшафтными пожарами на территории региона было проведено первое в 2025 году авиационное патрулирование лесопожарной обстановки.

Воздушная разведка производилась по южному маршруту с участием представителя Противопожарного лесного центра на борту патрульного судна.

Во время авиаразведки был обнаружен лесной пожар в Себежском районе, а также угроза перехода ландшафтного пожара на земли лесного фонда с земель иных категорий. Оба возгорания оперативно ликвидировали работники лесопожарных станций.

Кроме того, на территории области наблюдается третий (средний) класс пожарной опасности по условиям погоды, однако лесопожарная обстановка на территории области остаётся напряжённой вследствие бесконтрольного выжигания травянистой растительности на природных территориях, отметили в комитете.

Ежедневно работники региональной диспетчерской службы фиксируют более 50 палов травы.

О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-8001-00-14-84 и 8-8001-00-94-00.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим введён в трёх районах Псковской области: Великолукском, Новосокольническом и Невельском. Напомним также, что пожароопасный сезон начался в Псковской области с 1 апреля.

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