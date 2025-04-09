Территорию между домами на улицах Красноармейской и Максима Горького благоустроят в Пскове

19:41, 09 апреля 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин и депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева обсудили волнующие жителей округа № 5 вопросы. Одной из тем стало состояние территории между домами на Красноармейской, 14а и Максима Горького, 51, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телкграм-канале.

По словам главы города, территорию между домами благоустроят после завершения ремонтных работ в военном госпитале. «Однако уже сегодня заложили в планы на ближайшие два года строительство тротуаров и установку бордюров», – отметил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что в Пскове стартовали работы по благоустройству участка между домами № 17б на улице Звёздной и № 3 на улице Юности.