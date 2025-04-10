Рассмотрение апелляций по делу Александра Грацкого отложили до 25 апреля

11:26, 10 апреля 2025, ПАИ

Рассмотрение материалов уголовного дела по апелляционным жалобам бывшего заместителя главы администрации Пскова – начальника УГХ Александра Грацкого отложили до 25 апреля. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд исследовал доказательства, провёл прения сторон. Для подготовки к последнему слову осуждённого Александра Грацкого заседание отложено на 25 апреля на 10:00.

Экс-заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Напомним, утром 22 марта 2024 года бывший заместитель главы администрации Пскова – начальник УГХ Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки. В этот же день СУ СК России по Псковской области опубликовало кадры его задержания. Александра Грацкого обвиняли в совершении преступлений по части 2 статьи 290, части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере). Хронологию дела читайте здесь.