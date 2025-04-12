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Общество

Главы Куньинского и Пустошкинского районов посетили космодром «Восточный»

Глава Куньинского района Олег Лебедев и глава Пустошкинского района Юрий Кравцов посетили космодром «Восточный» в Амурской области. Об этом пишет газета «Пламя».

  • Главы Куньинского и Пустошкинского районов посетили космодром «Восточный»
    Фото: Олег Лебедев
  • Главы Куньинского и Пустошкинского районов посетили космодром «Восточный»
    Фото: Олег Лебедев
  • Главы Куньинского и Пустошкинского районов посетили космодром «Восточный»
    Фото: Олег Лебедев

В День космонавтики главы муниципалитетов находятся с экскурсией на космодроме «Восточный» в Амурской области. Они осмотрели кабель-заправочную башню комплекса «Ангара» и посетили мобильную башню обслуживания.

Напомним, главы муниципалитетов принимают участие во втором Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина - сила России». Мероприятие проходит в городе Благовещенск.

Напомним, День космонавтики отмечают в России сегодня, 12 апреля.

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