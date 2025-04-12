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Экономика

Почти на 11% выросла себестоимость пасхального кулича

Средняя себестоимость пасхального кулича в России за год выросла на 10,8%, пишет ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».

Сейчас приготовление пасхального кулича обойдется в среднем в 234,3 рубля. В прошлом году стоимость приготовления кулича составляла 211,4 рублей.

Основной причиной подорожания стал рост стоимости сливочного масла.

Ранее как выбрать пасхальный кулич, посоветовала кондитер.

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