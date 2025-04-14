О развитии личного бренда и маркетинга поговорили на «Серебряном дожде». Главное

20:03, 14 апреля 2025, ПАИ

Сооснователь digital-агентства «Инженеры продаж» Артём Маркелов и основатель коммуникационного агентства PReach Юлия Магась стали гостями программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 14 апреля.

Главное из эфира: