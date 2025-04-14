О развитии личного бренда и маркетинга поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Сооснователь digital-агентства «Инженеры продаж» Артём Маркелов и основатель коммуникационного агентства PReach Юлия Магась стали гостями программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 14 апреля.
Главное из эфира:
- развитие личного бренда нужно начинать с построения целей. Важно понимать, почему конкретно вам нужен личный бренд. После чего важно изучить целевую аудиторию и поработать с каналами продвижения;
- существуют разные модели монетизации своей экспертности. Например, ведение социальных сетей, блогерство или развитие экспертности;
- личный бренд есть у каждого, это некий набор ассоциаций. Для небольшого развития можно вести Telegram-канал, группу в соцсети «ВКонтакте», устраивать встречи, заводить контакты – и вас будут рекомендовать;
- социальные сети – это только одно из маленький направлений, с помощью которого можно развивать свой собственный бренд;
- сейчас основной тренд – не разовая реклама, а долгосрочная коммуникация с блогерами, создание комьюнити, введение мероприятий;
- важно создать доверительные отношения с аудиторией, влюбить в себя клиентов;
- PR-деятельность всегда очень обсуждается с точки зрения счёта, вечный вопрос – как «подсчитать» коммуникацию.
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