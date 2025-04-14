Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О развитии личного бренда и маркетинга поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Сооснователь digital-агентства «Инженеры продаж» Артём Маркелов и основатель коммуникационного агентства PReach Юлия Магась стали гостями программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 14 апреля.

Главное из эфира:

  • развитие личного бренда нужно начинать с построения целей. Важно понимать, почему конкретно вам нужен личный бренд. После чего важно изучить целевую аудиторию и поработать с каналами продвижения;
  • существуют разные модели монетизации своей экспертности. Например, ведение социальных сетей, блогерство или развитие экспертности;
  • личный бренд есть у каждого, это некий набор ассоциаций. Для небольшого развития можно вести Telegram-канал, группу в соцсети «ВКонтакте», устраивать встречи, заводить контакты – и вас будут рекомендовать;
  • социальные сети – это только одно из маленький направлений, с помощью которого можно развивать свой собственный бренд;
  • сейчас основной тренд – не разовая реклама, а долгосрочная коммуникация с блогерами, создание комьюнити, введение мероприятий;
  • важно создать доверительные отношения с аудиторией, влюбить в себя клиентов;
  • PR-деятельность всегда очень обсуждается с точки зрения счёта, вечный вопрос – как «подсчитать» коммуникацию.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 апреля 2025

О развитии личного бренда и маркетинга поговорили на «Серебряном дожде». Главное
14 апреля 2025

Бренд «Найди себя в Псковской области» представлен на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге
14 апреля 2025

Псковичи стали участниками презентации нацпроекта «Молодёжь и дети» в Москве
14 апреля 2025

Основатель коммуникационного агентства Юлия Магась: Личный бренд есть у каждого
14 апреля 2025

Сюжет о семье переселенцев из Латвии в Псковскую область показали на Первом канале
14 апреля 2025

С чего начать развитие личного бренда, объяснила эксперт
14 апреля 2025

План работ по ямочному ремонту опубликовал глава Пскова
14 апреля 2025

Три часа на болотах: создатели мультфильма «Барсик и заповедник» записали в Полистовье звуки природы

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...