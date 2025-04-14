Бренд «Найди себя в Псковской области» представлен на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге

19:36, 14 апреля 2025, ПАИ

На IX Санкт-Петербургском международном форуме труда председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова поделилась опытом региона в области занятости и кадровой политики. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В ходе секции, посвящённой имиджевым проектам служб занятости, был представлен бренд «Найди себя в Псковской области». Этот бренд стал важным инструментом повышения интереса к вопросам трудоустройства в регионе. Проект ориентирован не только на решение актуальных проблем современного рынка труда, но и на поддержку молодёжи в раскрытии её потенциала в Псковской области.

Кроме того, Алёна Трунова приняла участие в практической сессии под названием «Молодёжь на госслужбе: взгляд с разных позиций», где поделилась своим личным опытом работы в государственных органах. Она подчеркнула, что комитет по труду и занятости Псковской области активно занимается привлечением молодых специалистов на госслужбу, акцентируя внимание на необходимости разработки программ и инициатив, которые поддерживают молодёжь в этом направлении.

Важно отметить, что вопросам трудоустройства и карьерного роста молодёжи в Псковской области уделяется особое внимание. В регионе действует Молодёжный кадровый центр – новая площадка, ориентированная на координацию карьерного пути молодых людей и навигацию по возможностям, которые могут предоставить различные организации.

Напомним, что на прошлой неделе в Великих Луках открылся первый в регионе молодёжный клуб при кадровом центре «Работа России». Основная цель клуба заключается в содействии занятости и повышении конкурентоспособности молодёжи, а также в стимулировании интереса юношей и девушек к востребованным профессиям и отраслям экономики региона. Клуб также направлен на знакомство с местным рынком труда и на уменьшение миграции молодёжи в крупные федеральные центры.

Помимо этого, в феврале текущего года в Псковской области начал работу 21 обновлённый кадровый центр «Работа России». Модернизация этих центров стала возможной благодаря реализации национального проекта «Демография», завершившегося в 2024 году. С начала нового года данная инициатива продолжается в рамках нового национального проекта «Кадры». В процессе обновления была улучшена материально-техническая база всех кадровых центров, приобретено новое оборудование и программное обеспечение, а сотрудники прошли дополнительное обучение для повышения своей квалификации.