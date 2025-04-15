В Пскове суд отказал экс-собственнику дома Седельщикова во взыскании 15 млн рублей за проданное на торгах здание

11:59, 15 апреля 2025, ПАИ

Суд отказал ООО «Трактиръ 903» во взыскании с комитета по управлению государственным имуществом Псковской области более 15 млн рублей, вырученных с торгов по продаже объекта культурного наследия федерального значения «Здание производственного назначения», ХVII в.» и земельного участка под ним. Об этом ПАИ сообщили в арбитражном суде региона.

Из собственности ООО «Трактиръ 903» Дом Седельщикова был изъят в мае 2023 года, чтобы затем продать здание на публичных торгах. Изъятие было связано с тем, что компания, владевшая объектом культурного наследия федерального значения с 2020 года, не предпринимала никаких мер по его сохранению и не выполнила ничего из обещанных противоаварийных работ.

В апреле 2024 года комитет по управлению государственным имуществом Псковской области издал приказ «О проведении публичных торгов в форме электронного аукциона по продаже изъятого на основании решения суда объекта культурного наследия». По результатам торгов победителем аукциона признано ООО «КБ РАСКАТ», которое приобрело здание за 25 млн 76 тысяч рублей.

После чего ООО «Трактиръ 903» обратилось в комитет с требованием о выплате ему вырученных с торгов денежных средств в соответствии со статьёй 54 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Комитет в ответе указал, что поскольку выплате подлежит сумма за вычетом суммы восстановительных работ, которая равна 85 млн 201 тысяче, основания для выплаты средств отсутствуют.

В связи с отказом ООО «Трактиръ 903» и обратилось в суд. Судебное заседание назначено на 2 декабря.

Заказчик, строители и история создания Дома Седельщикова неизвестны. В конце XIX века дом находился во владении Седельщикова. Предположительно, он построил кирпичный дом на подклете XVII века. С 1904–1917 годов участок, дом и флигель принадлежали купцу Сафьянщикову. Здесь был трактир и квартиры, сдаваемые внаём. Во время войны 1941–1945 годов дом горел. С 1945 по 1950 год восстанавливался и реконструировался. В 1955 году передан под детский сад-ясли. С конца 1980-х годов до 1992 года здесь работал Дом детского технического творчества. С 1992 года по начало десятых годов XXI века там располагался клуб «Подросток». Затем здание было заброшено.

Сейчас дом Седельщикова находится в собственности конструкторского бюро «Раскат». Планируется, что в нем разместится офис компании.