Субботник прошёл на Замковой горе в Усвятах
Субботник прошёл на Замковой горе в Усвятах сегодня, 15 апреля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
В субботнике участие приняли жители Усвятского муниципального округа вместе с главой администрации округа Дмитрием Петровым.
Во время субботника убрали прошлогодние листья и привели в порядок территорию Замковой горы.
Подобные субботники проходят и в других муниципалитетах Псковской области. Ранее сообщалось, что в Пскове с 1 по 30 апреля проходит месяц чистоты, а весенний месячник благоустройства в Великих Луках продлится до 31 мая.
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