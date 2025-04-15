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Культура

Премьера второго сезона «Один из нас» побила рекорд по просмотрам

Второй сезон сериала HBO «Один из нас» стартовал с 5,3 миллиона зрителей, что на 13 % больше, чем у премьерного эпизода первого сезона в январе 2023 года, который собрал 4,7 миллиона зрителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Nielsen и внутренней статистики Warner Bros. Discovery по просмотрам на платформе Max.

Представители HBO отмечают, что первый сезон также был успешным, заняв первое место среди успешных дебютов канала за последние десять лет. В среднем каждый эпизод первого сезона набрал 32 миллиона просмотров с учётом просмотров в течение 90 дней после выхода.

Премьера второго сезона состоялась 13 апреля 2025 года на сервисе Max. Зрители увидели повзрослевшую Элли (Белла Рэмзи) и Джоэла (Педро Паскаль). Сюжет разворачивается спустя пять лет после событий первого сезона, между героями нарастает напряжённость, а мир стал ещё опаснее.

Сериал основан на компьютерной игре The Last of Us. Второй сезон повторяет дальнейший сюжет видеоигры, но с творческими изменениями от шоураннеров.

Второй сезон состоит из семи эпизодов, выходящих еженедельно по воскресеньям с 13 апреля по 25 мая 2025 года.

Ранее Псковское агентство информации публиковало киноновинки в новом проекте, посвящённом фильмам и сериалам, в котором собраны свежие премьеры.

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