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Культура

Владимира Орлова наградили пятой премией имени Цвылёва

Лауреатом пятой премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени С. А. Цвылёва стал почётный гражданин Великих Лук Владимир Орлов. Премию ему присудили за плодотворный многолетний краеведческий труд, выдающиеся личные заслуги в изучении Псковского края. Награждение состоялось в рамках торжественного открытия XX Международного книжного форума «Русский Запад» сегодня, 15 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Напомним, что премия «За заслуги в краеведческой деятельности» имени С. А. Цвылёва учреждена Псковской библиотечной ассоциацией в память о краеведе и библиографе Сергее Цвылёве. Её вручают жителям Псковской области, а также гражданам других регионов РФ и других государств, внёсшим значительный вклад в изучение различных сторон прошлого и настоящего Псковского края.

Отметим, что сегодня в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад» также подвели итоги и наградили победителей конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2024».

Добавим, в рамках книжного форума «Русский Запад» в Пскове уже прошло несколько творческих мероприятий и встреч. Презентации книжных изданий, знакомства с авторами книг, художниками-оформителями, интерактивные познавательные программы для детей и взрослых продолжатся до 17 апреля включительно.

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