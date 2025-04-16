Реставраторы начали укладку деревянных полов в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах

07:21, 16 апреля 2025, ПАИ

Реставраторы начали укладку деревянных полов в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Шпунтовая деревянная половая доска укладывается на бетонную стяжку. Каждый край- угол тщательно подгоняется под размер стен. Проложен водяной контур для теплых полов с регулировкой температурного режима в помещении храма», – подчеркнули в АНО «Возрождение».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».











В процессе ремонтно-реставрационных работ были разобраны старые полы. Лаги, которые находились в удовлетворительном состоянии, были восстановлены и использованы при укладке новых полов. В местах, где начались разрушительные процессы, было проведено протезирование, а некоторые лаги были полностью заменены. Дерево прошло обработку септиками.

Храм Святых 40 мучеников Севастийских — каменное сооружение, возведенное в 1817 году. Он расположен рядом с церковью Святой Великомученицы Варвары, построенной в 1779 году, перед входом в Свято-Успенскую Псково-Печерскую мужскую обитель в Печорах.

До 1931 года оба храма служили местом молитвы для горожан: каменный храм Сорока Севастийских мучеников использовался с Страстной седмицы до праздника Покрова, так как считался летним и не имел отопления, а с ноября до Страстной седмицы службы проходили в зимнем Варваринском храме.

В 2023 году завершились ремонтно-реставрационные работы в церкви Святой Варвары.

В процессе предпроектных мероприятий были проведены археологические исследования исторической территории, которые привели к научным открытиям. Также была проведена паспортизация объектов, и упорядочены юридические документы, защищающие права памятников истории и культуры. Масштабные ремонтно-реставрационные работы приводятся впервые.

Ранее сообщалось, что реставраторы завершают восстановление кованого прапора с Тайловской башни Псково-Печерского монастыря