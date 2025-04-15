Мать-убийца троих детей поставила отрубленную голову сына в сервант

09:38, 16 апреля 2025, ПАИ

Женщина из Красноярского края, обвиняемая в жестоком убийстве троих детей, отрубила семимесячному ребенку голову и поставила её в сервант, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Тела детей нашли в разных местах: старшего мальчика – на улице, двух других детей – в летней комнате. Её четвёртый ребёнок выжил, потому что находился в гостях у бабушки и дедушки.

29-летнюю женщину с диагнозом «параноидальная шизофрения» поместили в СИЗО на два месяца, там ей окажут психиатрическую помощь.

На допросе она рассказывала, что дочь задушила, а сыновьям нанесла удары топором. Свою вину она полностью признала. Женщине грозит до 20 лет колонии.

Подобный резонансный случай произошёл ранее и в Псковской области. В 2023 году 34-летняя женщина из Великих Лук убила двоих малолетних сыновей 2019 и 2022 годов рождения, а затем, в Куньинском районе, убила ещё и дочь 2018 года рождения. В конце декабря прошлого года начался судебный процесс по этому делу. Ранее великолучанку признали психически нездоровой.

Подробнее об этом преступлении можно прочитать здесь.