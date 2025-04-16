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Общество

Борис Елкин встретился с финалистками всероссийской олимпиады по избирательному праву

Глава Пскова Борис Елкин встретился с победительницей и призёркой всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и процесса «Софиум». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Упорство, труд и терпение – именно эти качества привели Ирину Жору и Викторию Петрову к призовым местам. Благодаря усердной подготовке к олимпиаде с января, Ирина стала победительницей и, как выпускница, получила три дополнительных балла по обществознанию для поступления в Московский государственный юридический университет, в то время как десятиклассница Виктория отправится на одну из смен в Артек», – написал Борис Елкин.

Глава Пскова расспросил их о планах на ближайшее будущее, целях и мечтах. Ирина намерена поступать на юридический факультет, а Виктория видит себя в строительной отрасли.

«Дал несколько рекомендаций по выбору университета и направлений подготовки. Обе настроены решительно двигаться вперёд, продолжая осваивать науки и стремиться к новым вершинам! Желаю девушкам дальнейших успехов, вдохновения и осуществления всех замыслов», – подытожил Борис Елкин.

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Борис Елкин встретился с финалистками всероссийской олимпиады по избирательному праву

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