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Общество

Ольга Татаринова – об отзывах на объекты нацпроектов: Люди часто благодарят

Жители Псковской области посредством специальных QR-кодов оценивают и комментируют объекты, построенные или отремонтированные в рамках президентских национальных проектов. Негативной статистики крайне мало, подчеркнула начальник управления проектной деятельности правительства региона Ольга Татаринова в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Здесь и далее скриншоты сюжета телеканала «Первый Псковский»

При сканировании QR-кода пользователям открывается форма с двумя вопросами, где можно оценить объект и внести предложения касательно его работы.

«Максимум у нас три рабочих дня, в которые мы рассматриваем, но за эти три рабочих дня проходит обращение полный круг. Само обращение, когда оно поступает к нам, мы проверяем по полноте, то есть о чём оно. Если, например, нам просто говорят спасибо, а таких обращений много, понятно, что оно отработки не требует», – рассказала Ольга Татаринова.

Если вопрос более серьёзный, на него уходит чуть больше времени. Например, после открытия первого в регионе Центра культурного развития в Острове поступило сразу несколько обращений. Одно из них было связано с неудобным графиком работы учреждения. Пожелание учли, время скорректировали, а об изменениях сообщили в соцсетях. Но жалобы – скорее исключение, негативной статистики крайне мало, заметила Ольга Татаринова.

Особое внимание жителей региона в этом году приковано к объектам образования и культуры. Псковская гимназия № 29 собрала положительные отзывы, где жители отмечают как само учреждение, так и современное оснащение профильных кабинетов.

Напомним, что новая школа на 825 мест открыла свои двери в Пскове в 2023 году благодаря нацпроекту «Образование».

Отметим, что в регионе уже порядка 70 подобных ссылок и в ближайшее время QR-коды будут продолжать появляться на наиболее значимых социальных объектах.

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