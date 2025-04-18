В Госдуме РФ предложили установить размер пенсии не ниже потребительской корзины

16:54, 18 апреля 2025, ПАИ

Установить размер пенсии не ниже стоимости потребительской корзины предложил лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы РФ Сергей Миронов, пишет РИА Новости.

Нынешняя практика индексации, по словам депутата, не обеспечивает существенного роста доходов пенсионеров, а иногда вовсе не влияет на их благосостояние.

Предлагаемые нововведения предполагают, что минимальный размер пенсии будет привязан к стоимости потребительском корзины, которая в свою очередь должна содержать в себе качественные продукты и широкий ассортимент непродовольственных товаров, уточнил Сергей Миронов.

Говоря о текущей экономической ситуации в стране, лидер «Справедливой России» отметил, что официальный инфляционный уровень, который используют для индексации пенсий, находится значительно ниже фактического роста цен на базовые услуги и товары. Он также усомнился в эффективности привязки пенсионных выплат к доходам Социального фонда, так как подобный расклад создаёт зависимость от экономической ситуации.

Напомним, что в первые две недели инфляция, по расчётам Банка России, ускорилась до 10,34 %, а инфляционные ожидания россиян впервые с начала года увеличились до 13,1 %.