Более 2,5 тысячи жителей Псковской области стали участниками ярмарки вакансий
Более 2,5 тысячи жителей региона стали участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая прошла во всех муниципальных образованиях Псковской области, сообщили ПАИ в комитете по труду и занятости Псковской области.
В рамках мероприятий ярмарки соискателям предлагались подходящие вакансии, возможности для переобучения и развития себя и своей карьеры.
Найти себя в Псковской области специалисты псковских кадровых центров помогали не только опытным специалистам, но и старшеклассникам, студентам, пенсионерам и людям с инвалидностью.
Итоги ярмарки: 25 площадок, более 50 активностей, более 250 работодателей, почти 4 000 вакансий, свыше 2 000 участников, причём более 400 из них получили предложения о работе.
Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проводится с 2023 года по поручению президента. С 2025 года всероссийская ярмарка трудоустройства – одно из мероприятий нацпроекта «Кадры».
Ранее сообщалось, что в рамках ярмарки трудоустройства в Псковской области открылись 23 клуба участников спецоперации и членов их семей.
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