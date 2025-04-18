Более 2,5 тысячи жителей Псковской области стали участниками ярмарки вакансий

20:58, 18 апреля 2025, ПАИ

Более 2,5 тысячи жителей региона стали участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая прошла во всех муниципальных образованиях Псковской области, сообщили ПАИ в комитете по труду и занятости Псковской области.

В рамках мероприятий ярмарки соискателям предлагались подходящие вакансии, возможности для переобучения и развития себя и своей карьеры.

Найти себя в Псковской области специалисты псковских кадровых центров помогали не только опытным специалистам, но и старшеклассникам, студентам, пенсионерам и людям с инвалидностью.

Итоги ярмарки: 25 площадок, более 50 активностей, более 250 работодателей, почти 4 000 вакансий, свыше 2 000 участников, причём более 400 из них получили предложения о работе.

Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проводится с 2023 года по поручению президента. С 2025 года всероссийская ярмарка трудоустройства – одно из мероприятий нацпроекта «Кадры».

Ранее сообщалось, что в рамках ярмарки трудоустройства в Псковской области открылись 23 клуба участников спецоперации и членов их семей.