Куриные яйца в Псковской области подешевели почти на 5%

09:32, 19 апреля 2025, ПАИ

Среди продовольственных товаров в Псковской области в марте по сравнению с февралём больше всего подешевели куриные яйца – их цена упала на 4,75 %. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе Псковстата.

Также на 3,14 % подешевело подсолнечное масло.

На многие другие продовольственные товары цены в основном выросли. Так, более остальных подорожали мука (на 4,2 %), рыба и морепродукты (на 3,3 %), алкогольные напитки (на 3,2 %).

Добавим, что в марте этого года аналитики Ассоциации компаний розничной торговли зафиксировали понижение цен на социально значимые продукты на 5 %. Так, сильнее остальных подешевели куриные яйца, пшено и пшеничная мука, ценник на которые упал на 14, 13,6 и 13 % соответственно.

Напомним, что каждый житель Псковской области в среднем ежемесячно тратит 36,6 тысячи рублей. В 2024 году потребительский спрос в регионе вырос на 8,6 %, а по совокупности показателей область находится на 25-м месте в общероссийском рейтинге.