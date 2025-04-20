Об изменении цен на продукты в Псковской области рассказали аналитики

17:15, 20 апреля 2025, ПАИ

О самых подорожавших и подешевевших товарах в Псковской области с 7 по 14 апреля рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, мясные консервы для детского питания подорожали на 2,55 %, варёная колбаса – на 1,55 % и фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 1,17 %.

Наиболее всего подешевели яблоки (на 2,43 %) и чай чёрный байховый (на 1,58 %).

Добавим, что годовая инфляция в России по расчётам Банка России на 14 апреля ускорилась до 10,34 %, а по оценке Минэкономразвития – до 10,38 %. В частности, на 1,1 % выросли цены на плодовоовощную продукцию и на 1,6 % снизился ценник на куриные яйца.

Напомним, что в преддверии Пасхи ФАС России направила крупнейшим торговым сетям предупреждение о недопустимости необоснованного повышения цен не только на куриные яйца, но и на иные товары, приуроченные к празднику – например, на сливочное масло и на кондитерские изделия.