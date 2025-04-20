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Экономика

Молочные продукты подорожали в Псковской области – аналитики

О самых подорожавших с 7 по 14 апреля молочных продуктах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Молочные продукты подорожали в Псковской области – аналитики. Фото: ПАИ

Так, сливочное масло подорожало на 1,73 %, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие – на 1,23 % и молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5 – 3,2 % жирности – на 1,19 %.

Напомним, что в феврале этого года в Псковской области произвели 18,3 тысячи тонн молока – это на 2,2 % больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее россиянам назвали компании – производители фальсифицированного сливочного масла – со списком можно ознакомиться здесь. В прошлом году Россельхознадзор провёл лабораторные исследования над более чем десяти тысячами образцов молочной продукции и именно среди образцов сливочного масла нашли больше всего фальсификата.

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