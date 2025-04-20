Более 670 тысяч человек стали донорами крови в России в 2025 году

21:45, 20 апреля 2025, ПАИ

Более 670 тысяч человек стали донорами крови и её компонентов в России в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.

В агентстве рассказали, что за три месяца 2025 года донорами крови и её компонентов стали более 670 тысяч человек, что на 3,3 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Также было совершено более 800 тысяч донаций крови и её компонентов и заготовлено более 600 тысяч литров крови.

Ранее врач-трансфузиолог сообщил, что мужчины-доноры, которые регулярно сдают кровь, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.