Псковские следователи стали донорами крови

23:28, 21 апреля 2025, ПАИ

Сотрудники СУ СК России по Псковской области приняли участие в акции «Донорство крови. Наследники Победы», приуроченной к Национальному дню донора, который ежегодно отмечается 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи посетили областную станцию переливания крови, чтобы внести свой вклад в спасение жизней.

Ранее сообщалось, что за три месяца 2025 года донорами крови и её компонентов в России стали более 670 тысяч человек.

На днях гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стали врач-трансфузиолог, заведующий отделением заготовки крови и её компонентов станции переливания крови Псковской области Илья Галенко и председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова. Они рассказали о донорстве крови и костного мозга в регионе.