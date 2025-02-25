Фильмы, которые снимали в Псковской области, возглавляют кинопрокат в России
Фильмы «Пророк. История Александра Пушкина» и «Красный шёлк», съёмки которых проходили в том числе в Псковской области, возглавляют кинопрокат в России. Об этом пишет портал Kinobusiness.
Премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» состоялась 14 февраля, и уже второй раз подряд картина становится самым кассовым фильмом недели в России, собрав за выходные 253 миллиона рублей.
На втором месте совместный проект России и Китая «Красный шёлк», который стартовал в кинотеатрах 20 февраля и добавил в кассовые сборы за выходные 199,3 миллиона рублей. Презентация фильма прошла в Пскове 23 февраля.
На третьем месте расположилась комедия «Манюня: День рождения Ба», сбор в выходные – 94,97 миллиона рублей.
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