О втором дне работы форума «Малая Родина – сила России» рассказала Вера Кондратьева

20:27, 22 апреля 2025, ПАИ

Второй день работы II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» прошёл в Москве сегодня, 22 апреля. Председатель Совета муниципальных образований Псковской области, глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева приняла участие в работе четырёх панельных сессий, назвав главные темы дискуссии.

В ходе сессии «Стратегии роста: эффективное управление территориями» выступающие презентовали нацпроект «Инфраструктура для жизни» и отметили роль работников муниципального уровня: на федеральном уровне создаются условия, а на муниципальном идёт практическая реализация задуманного. «Именно поэтому репутация власти зависит от реальных изменений на земле», – отметила Вера Кондратьева.

На площадке сессии «Экология и рациональное природопользование: комплексные решения для территорий» участники обсудили реализацию национального проекта «Экологическое благополучие». Спикеры отмечали, что экологическое благополучие – один из важнейших приоритетов государства на всех уровнях власти. Результаты работы увидят и оценят жители городов, сёл и деревень, поэтому муниципалитеты находятся «на передовой».

Новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» должен обеспечить новое качество жизни в стране. Об этом шла речь в рамках панельной сессии «Новое качество жизни: жильё, благоустройство, инфраструктура», отметила председатель Совета муниципальных образований Псковской области.

Роль муниципальных служащих в эпоху искусственного интеллекта обсудили на площадке сессии «Цифровой диалог между властью и обществом: стать ближе и понятнее». Выступающие поделились успешными практиками, как искусственный интеллект и другие цифровые сервисы помогают сделать работу более эффективной и повышают доверие граждан. По словам Веры Кондратьевой, участники дискуссии сошлись во мнении, что цифровые технологии могут служить хорошим помощником в работе, но не могут заменить человека полностью.

«На всех сессиях получены установки на работу, которые будем применять на практике в каждом муниципалитете», – подчеркнула Вера Кондратьева.

Ранее о том, что федеральные практики будут применять в Псковской области, сообщила начальник управления муниципального развития правительства региона Елена Тимашова.

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