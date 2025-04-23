Денис Мацуев награждён орденом «За заслуги перед Отечеством»

16:18, 23 апреля 2025, ПАИ

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени музыканта Дениса Мацуева наградил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Солиста-инструменталиста Московской государственной академической филармонии Дениса Мацуева отметили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Отметим, что Денис Мацуев неоднократно бывал в Псковской области. Он выступал на ежегодном музыкальном фестивале Crescendo в Пскове, а также легендарный пианист не раз исполнял композиции на рояле в Псковской областной филармонии.