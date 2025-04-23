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Денис Мацуев награждён орденом «За заслуги перед Отечеством»

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени музыканта Дениса Мацуева наградил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Денис Мацуев награждён орденом «За заслуги перед Отечеством». Фото: ПАИ

Солиста-инструменталиста Московской государственной академической филармонии Дениса Мацуева отметили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Отметим, что Денис Мацуев неоднократно бывал в Псковской области. Он выступал на ежегодном музыкальном фестивале Crescendo в Пскове, а также легендарный пианист не раз исполнял композиции на рояле в Псковской областной филармонии.

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