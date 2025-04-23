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Культура

Netflix снимает третью часть фильма о сестре Шерлока Холмса

Netflix объявил о старте съёмок третьей части детективной франшизы «Энола Холмс», основанной на книгах Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса.

Главную роль – младшей сестры Шерлока Холмса – вновь исполняет Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела». Роль Шерлока Холмса сыграет Генри Кавилл, звезда фильмов «Лига справедливости» и сериала «Ведьмак». Мать Энолы сыграет Хелена Бонем Картер, известная по роли Беллатрисы Лестрейндж в франшизе о «Гарри Поттере».

Съёмки проходят в Великобритании. Режиссёром стал Филиа Барантини, который работал над новым хитом Netflix «Переходный возраст». Сценарий снова написал Джек Торн («Тёмные начала»).

Создатели фильма обещают, что третья часть станет ещё более запутанной и коварной, чем предыдущие дела Энолы. Фильм продолжит рассказывать о приключениях талантливой девушки, которая успешно раскрывает сложные загадки.

«Энола Холмс» является одной из самых успешных у Netflix: второй фильм вошёл в топ-10 популярных проектов почти в 100 странах мира.

Ранее стало известно о ещё одной интерпретации жизни Шерлока Холмса.

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