Глубинный смысл законопроекта о письменном согласии соседей на сдачу квартиры в аренду объяснил Алексей Кириллов

09:16, 24 апреля 2025, ПАИ

Крайне дискуссионным назвал законопроект о необходимости письменного согласия соседей на сдачу квартиры в аренду член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов. Своим мнением он поделился в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Согласно документу, если собственники не заключают с арендаторами договор найма и не регистрируют его в установленном порядке, заселение новых жильцов необходимо согласовывать с соседями.

«Вопрос крайне дискуссионный. Инициатива с регулярной периодичностью появляется в инфополе. И ранее велись разговоры о том, какие действия нужно предпринять, чтобы урегулировать рынок арендного жилья, в первую очередь это касается сдачи в аренду посуточно. Для жильцов это может быть неудобно, – сказал гость студии. – Есть огромное количество аргументов за и против. Пожалуй, встану на защиту собственников жилья, которые страдают от бесконтрольной сдачи в аренду квартир. Не на сторону тех, кто сдаёт, а на сторону соседей».

Инициатива более актуальна для городов-миллионников с большим количеством приезжих, считает Алексей Кириллов.

Он также заметил, что механизм будет непросто отрегулировать: в случае если инициатива вступит в силу, со сдачей жилья в аренду появятся сложности уже у арендодателей, поскольку от их отношений с соседями будет зависеть исход сделки.

«Хотя я также могу понять логику инициаторов этого законопроекта. Я думаю, глубинный смысл в том, чтобы повысить долю белой, долгосрочной аренды, чтобы собстенникам было интереснее сдавать жильё на долгосрочную перспективу», – добавил гость эфира.

Ранее своё мнение по этой теме высказал агент по недвижимости агентства «Диалог» Александр Мальцев.