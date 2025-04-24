«Маховик раскручивается»: Псковская область принимает соотечественников из Финляндии, Германии и Канады

15:10, 24 апреля 2025, ПАИ

Псковская область принимает соотечественников из Финляндии, стран Балтии, Германии, Канады, Туркменистана. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в интервью «Комсомольской правде», издателем которой в регионе является государственный медиахолдинг Псковской области.

По его словам, «маховик раскручивается» – заявок на переезд действительно очень много. В регионе порядка 7 000 вакансий, и работодатели сами предлагают и съем жилья, и помощь в устройстве детей в школьные и дошкольные учреждения, и подъемные средства, и многое-многое другое. «Причем приезжают действительно хорошие, высококлассные специалисты, которые точно будут востребованы», – заметил губернатор.

В прошлом году был создан центр «Соотечественник», который адресно работает с людьми, пока они еще за рубежом. «Была история, когда семья хотела переехать из Канады, и коллеги съездили в один из муниципалитетов отснять участки, которые можно было бы им предложить для ведения фермерского хозяйства и строительства дома», – привёл пример губернатор.

Также, напомнил он, в структуре правительства региона введен институт уполномоченного по делам соотечественников при губернаторе. «По сути, это мой советник, мое доверенное лицо, которое от моего имени общается с людьми и оказывает им различную помощь, – отметил Михаил Ведерников. – Есть целый набор системных решений: помощь в снятии жилья, компенсация проживания в течение первого времени, помощь в трудоустройстве и так далее, но есть и адресные вещи, которые мы делаем исходя из потребностей отдельной семьи».

«Когда с началом специальной военной операции активно начали вводить санкции и ущемлять русскоязычное население, жить в ряде недружественных стран стало просто невозможно. На днях встречался с одной из семей, которая переехала к нам: говорят, что русские в странах Балтии и других государствах считаются людьми второго сорта. Мы, собственно, из этого и исходим: активно приглашаем переезжать в Россию, в Псковскую область, потому что здесь люди будут дома, будут чувствовать заботу, внимание и уважение», – сказал Михаил Ведерников.

Ранее Михаил Ведерников встретился с семьей переселенцев из Латвии. В течение двух месяцев семья оформила документы и переехала в Псковскую область. В числе причин переезда – притеснение русскоязычных граждан, закрытие русскоязычных школ, запрет на российское телевидение, развитие у молодежи националистических взглядов.

Напомним, Псковская область вошла в число пилотных регионов по внедрению регионального стандарта социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов. Регион привлекает специалистов, обладающих востребованными компетенциями, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и хотят месте с семьёй переехать в Россию на постоянное место жительства.